وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار بالحرب مع روسيا
أميركا تجتمع في ألمانيا مع حوالي 40 دولة حليفة بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا
استهل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، محادثات دفاعية مع أكثر من 40 دولة اليوم الثلاثاء بالتعبير عن ثقته في أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر على روسيا في الصراع المستمر منذ شهرين.
وقال أوستن في قاعدة رامشتاين في ألمانيا "لقد ألهمت مقاومتكم العالم الحر"، وندد بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفه بأنه "لا يمكن تبريره". وأضاف "من الواضح أن أوكرانيا تثق بقدرتها على الانتصار، وكذلك الجميع هنا".
وتجتمع الولايات المتحدة في ألمانيا مع حوالي أربعين دولة حليفة بغية توفير مزيد من الأسلحة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، فيما حذرت موسكو من خطر "حقيقي" لنشوب حرب عالمية ثالثة.
وفيما تتسبب الحرب في أوكرانيا بتوترات غير مسبوقة بين روسيا والدول الغربية، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باحتمال توسع نطاق الحرب وتحولها إلى نزاع عالمي.
وقال لافروف في حديثه إلى وكالات أنباء روسية: "الخطر كبير وحقيقي لا يمكن التقليل من شأنه". وأتى كلامه غداة زيارة قام بها لأوكرانيا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن.
ويعقد أوستن، الثلاثاء، في قاعدة رامشتاين في ألمانيا اجتماعا مع ممثلين عن حوالي أربعين دولة "لتوفير قدرات إضافية للقوات الأوكرانية" على ما قال وزير الدفاع الأميركي.
وقال أوستن الاثنين "يمكنهم (الأوكرانيون) كسب الحرب في حال توافرت لهم المعدات المناسبة والدعم المناسب".
ورأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الانتصار الأوكراني هو مسألة وقت فقط.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار ليرتفع إجمالي مساعدتها إلى 3,4 مليار.
وبات الأميركيون يزودون كييف بأسلحة ثقيلة لصد القوات الروسية التي تركز جهودها على شرق أوكرانيا وجنوبها بعدما فشلت في السيطرة على كييف.
وقال أوستن "نريد إنهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن فيها من الإقدام على خطوات مثل غزو أوكرانيا". ولم تصدر موسكو أي حصيلة منذ 25 آذار/مارس عندما أكدت أنها خسرت 1351 من جنودها.
-
الدفاع البريطانية: سقوط مدينة كريمينا شرق أوكرانيا.. وقتال عنيف جنوب إيزيومالدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لاستيلاء الجيش الروسي على قاعدة إصلاح فني تابعة للقوات الأوكرانية مع حوالي 100 قطعة من المعدات العسكرية، وتشمل منظومة دفاع جوي مدفعية وصاروخية العرب والعالم
-
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربيةشهود عيان: قوات إسرائيلية دخلت لاعتقال أحد سكانه ورشقها الشبان بالحجارة وردت بإطلاق الرصاص الحي العرب والعالم
-
كفيفة تلامس قلوب اليمنيين.. تخرجت من الجامعة بدعم زوجهاصورة رحمة علي برفقة زوجها قصة تحد وإصرار وإلهام.. ونظرات زوجها تروي فصول رحلة شاقة على مدار 4 سنوات اليمن