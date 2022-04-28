"يمكن أن تقتل".. تصريح غريب لترمب عن الطماطم والموز

في تصريح غريب، كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه كان يخشى أن يرشقه متظاهرون بأنواع فاكهة "خطرة جداً" مثل الأناناس والطماطم والموز خلال حملته لانتخابات 2016، لأنها "يمكن أن تقتل".

وجاءت تصريحات ترمب في شهادة تحت القسم أثناء استجوابه بعدما رفع ناشطون من أصل مكسيكي دعوى ضده، إذ قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قبل حراسه خارج برج ترمب في مانهاتن في 2015.

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فقد أكد الرئيس السابق في شهادته أن "الطماطم سيئة بالمناسبة" لكن "بعض الفاكهة أسوأ بكثير"، وفق وكالة "فرانس برس".

"يمكن أن تقتل"

وسأله المدعي العام عن تعليقات أدلى بها في تجمع حاشد في ولاية أيوا في 2016 عندما طلب المرشح الرئاسي آنذاك من مؤيديه أن "ينهالوا بالضرب" على أي شخص على وشك أن يلقي طماطم.

فرد الرئيس السابق "كان هذا للجمهور نوع من الدعابة".

وأضاف "لكن ربما كما تعلمون هناك بعض الحقيقة في ذلك. إنها أشياء خطرة جدا. يمكن أن تُقتل بهذه الأشياء".

كذلك، سأل المدعي العام ترمب عما إذا كان "يتوقع من حراسه الأمنيين أن يضربوا أي شخص يرون أنه على وشك إلقاء طماطم؟"، فرد "نعم، أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا جريئين في منع حدوث ذلك، لأنه إذا حدث فيمكن أن تُقتل إذا حدث ذلك".

تصريحات مهينة

وأتت تصريحاته عبر وثائق محكمة نُشرت الثلاثاء الماضي، وتضمنت نسخة من شهادة أدلى بها في أكتوبر الماضي في إطار دعوى مدنية جارية في نيويورك.

واستغرقت شهادة الرئيس السابق أربع ساعات ونصف الساعة حسب الفيديو المسجل للجلسة التي جرت في 18 أكتوبر بعدما رفض قاض في نيويورك محاولة لإلغاء أمر استدعاء يأمره بالإدلاء بشهادته.

معارك قانونية

وقال الناشطون الذين رفعوا الدعوى إنه في الثالث من سبتمبر 2015، فض حراس ترمب الشخصيون بعنف احتجاجهم على تعليقات مهينة أدلى بها بشأن المكسيك والمكسيكيين في بداية حملته التي قادته إلى الرئاسة.

يذكر أن ترمب البالغ 75 عاماً يواجه الكثير من المعارك القانونية الأخرى، والتي تهدد بتعقيد أي محاولة لترشحه ثانية للبيت الأبيض في عام 2024.

ويوم الاثنين فرض أحد قضاة نيويورك أن يدفع الرئيس الأميركي السابق عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته.