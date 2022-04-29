ماسك مغردا: أقصى اليسار يكره الجميع بمن فيهم أنفسهم

يواصل الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إثارة الجدل، فقد قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن الحزب اليساري يكره نفسه.

وكتب مغردا عبر منصة تويتر التي أعلن الاستحواذ عليها قبل أيام، "أقصى اليسار يكره الجميع بمن فيهم أنفسهم".

The far left hates everyone, themselves included! — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

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كما تابع "لكنني لست من محبي اليمين المتطرف أيضًا"، مضيفاً "دعونا أقل كراهية وأكثر حباً".

جاءت هذه التغريدات، بعدما أعلن رئيس هيئة المراقبة القضائية جون توم فيتون، عبر حسابه في موقع "العصفور الأزرق"، أن الرئيس الأميركي جو بايدن عين يساريا راديكاليا لإدارة مجلس الرقابة في وزارة الأمن الداخلي، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد أيام من شراء إيلون ماسك لمنصة "تويتر".

بدوره رد الملياردير الأميركي على التغريدة، وقال "هذا عبث".

This is messed up — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

يذكر أن إيلون ماسك توصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة شركة تويتر على شراء المنصة الشهيرة بسعر 54,20 دولار للسهم، ما يجعل قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار، وفق ما أعلنت تويتر الاثنين.

وبذلك، أصبح مالك مجموعة تسلا والرجل الأغنى في العالم مالكاً للمنصة التي يعتبرها "الساحة الرقمية العامة حيث تناقش موضوعات حيوية بالنسبة إلى مستقبل الإنسانية"، بحسب ما ورد في البيان.