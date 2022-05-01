بايدن يداعب الصحافيين بالبيت الأبيض حول انخفاض شعبيته!

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالصحافيين الذين يغطون الحرب الروسية الأوكرانية مع استئناف تقليد واشنطن بالتحدث في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض مساء السبت.

وبعد إلغاء هذا التقليد عامين بسبب جائحة كوفيد-19 ومقاطعة الرئيس السابق دونالد ترمب له خلال فترة رئاسته عاد بشكل قوي.

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وبدأ بايدن كلمته بإلقاء دعابات حول معدلات شعبيته المنخفضة وسنّه وكره ترمب لوسائل الإعلام.

وقال بايدن: "أنا سعيد فعلا لوجودي هنا الليلة مع المجموعة الأميركية الوحيدة التي نسبة شعبيتها أقل من شعبيتي".

واتخذت تصريحاته منحى أكثر جدية عندما شكر الصحافيين على شجاعتهم في تغطية أخبار أوكرانيا وخارجها قبل أن يوجه نداء من أجل الوحدة الوطنية.

وقال بايدن "سم يسري في ديمقراطيتنا.. مع تزايد المعلومات المضللة بشكل كبير.. أنتم الصحافة الحرة.. ما تفعلونه أكثر أهمية مما كنتم تفعلونه في القرن الماضي. أنا أعني ذلك حقا".

وحضر حفل العشاء صحافيون ومسؤولون تنفيذيون في مجال الإعلام ومسؤولون إداريون ومشاهير من بينهم كيم كارداشيان والممثل الكوميدي بيت ديفيدسون. وشمل الحفل عرض شرائح لتكريم أول صحافيتين من السود تنضمان إلى جمعية مراسلي البيت الأبيض والصحافيين الذين فقدوا حياتهم في الأشهر الأخيرة وهم يغطون الأحداث في أوكرانيا.