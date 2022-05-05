بلينكن مصاب بكورونا.. فهل التقى بايدن؟
"الوزير المصاب مطعّم بالكامل وحاصل على جرعة معززة ضد الفيروس"
أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إصابة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أعراض خفيفة ظهرت عليه لا أكثر.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان، إلى أن الوزير المصاب سيعزل نفسه في منزله ويعمل عن بعد، لافتاً إلى أنه لم يقابل الرئيس جو بايدن منذ أيام عدة.
"حصل على جرعة معززة"
كما تابع أن بلينكن مُطعّم بالكامل، وقد حصل على جرعة معززة ضد الفيروس، ولا يعاني سوى أعراض خفيفة.
وأوضح برايس أن وزير الخارجية لن يلقي، الخميس، خطاباً منتظراً منذ مدة حول سياسة واشنطن إزاء الصين، لافتاً إلى أنه يتطلع إلى العودة إلى الوزارة واستئناف مهامه كاملة وأسفاره في أسرع وقت، وفق البيان.
يذكر أن بلينكن كان من بين الضيوف الذين شاركوا في فندق بواشنطن السبت في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض.
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