المكسيك: واشنطن تتحمل جزءاً من مسؤولية إيجاد حلّ لأزمة الهجرة
الرئيس المكسيكي: الولايات المتحدة يجب أن تساعد في مكافحة الفقر والعنف اللذين يجبران ملايين الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم
اعتبر الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة أن الولايات المتحدة يجب أن تساهم في حلّ مشترك للحدّ من الهجرة غير القانونية انطلاقاً من دول أميركا الوسطى والمرتبطة بالفقر.
وصرّح الرئيس المكسيكي بعد لقاء مع نظيره السلفادوري نجيب بوكيلة أن الولايات المتحدة بصفتها "جهة فاعلة في ظاهرة الهجرة"، "عليها إذاً أن تتحمل مسؤولية مشتركة في العمل على حلّ عبر تعديل سياستها للهجرة".
وأكد لوبيز أوبرادور أن واشنطن يجب أن تساعد في مكافحة الفقر والعنف "اللذين يجبران ملايين الأشخاص على مغادرة مكان إقامتهم".
ودعا لوبيز أوبرادور الولايات المتحدة إلى الاستثمار بكثافة في التنمية الاقتصادية لأميركا الوسطى.
واعتبر أنه، إضافةً إلى الولايات المتحدة والمكسيك، ينبغي على غواتيمالا والسلفادور وهندوراس (وهي ثلاث دول تنطلق منها بشكل منتظم قوافل مهاجرين) أن تشارك في "جهد مشترك" لإيجاد حلّ للمشكلة.
وبدأ الرئيس المكسيكي الخميس جولة دبلوماسية في أميركا الوسطى وكوبا، تشمل الدول التي ينطلق منها المهاجرون الذين يعبرون المكسيك باتجاه الولايات المتحدة.
وبعد زيارته غواتيمالا والسلفادور، وصل الرئيس إلى هندوراس مساء الجمعة ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى بيليز وكوبا.
وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة من أبريل، أوقفت الولايات المتحدة 7800 شخص بدون أوراق ثبوتية يومياً على طول حدودها مع المكسيك التي تمتدّ على 3200 كيلومتر، وهو عدد أكبر بخمس مرات من المتوسط المسجّل خلال الفترة بين 2014 و2019.
ويتوقع أن يزيد هذا التدفق اعتباراً من 23 مايو، موعد رفع واشنطن القيود الصحية على المهاجرين التي كانت مفروضة بموجب "البند 42" المنصوص عليه في قانون صادر عام 1944 ومخصص لتجنّب تفشي أمراض معدية.
وتمّ تفعيل هذا البند في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في بداية أزمة كورونا، ويسمح بالترحيل الفوري للمهاجرين غير القانونيين، حتى وإن كانوا من طالبي اللجوء.
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