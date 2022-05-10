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تغيير صياغة على موقع الخارجية الأميركية يثير الصين

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Grunge flags illustration of three countries with conflict and political problems (cracked concrete background) | USA, China and Taiwan stock illustration
أعلام الصين والولايات المتحدة وتايوان
أميركا و الصين

تغيير صياغة على موقع الخارجية الأميركية يثير الصين

حذف الموقع في القسم الخاص بتايوان الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين

بكين - رويترز

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انتقدت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، لتغييرها الصياغة المتعلقة بتايوان على موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت، قائلة إن "التلاعب السياسي" لن ينجح في تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان.

وحذف موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت في القسم الخاص بتايوان، الصياغة الخاصة بعدم دعم استقلال تايوان والمتعلقة بالاعتراف بموقف بكين بأن تايوان جزء من الصين.

الصياغة القديمة على موقع الخارجية الأميركية والفقرات المظللة بالأصفر التي تم حفها
الصياغة القديمة على موقع الخارجية الأميركية والفقرات المظللة بالأصفر التي تم حفها

وتعتبر الحكومة الصينية الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الديمقراطي، أراضي صينية لا يمكن الانتقاص من سيادتها عليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان للصحافيين في بكين، إن هناك صيناً واحدة فقط، وتايوان تنتمي إلى الصين، وجمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل البلاد بأكملها.

وأضاف أن تغيير الولايات المتحدة لوثيقة الحقائق الخاصة بالعلاقات بين تايوان والولايات المتحدة "عمل تافه من وحي الخيال وتفريغ لمبدأ صين واحدة".

وقال تشاو إن "هذا النوع من التلاعب السياسي بشأن قضية تايوان هو محاولة لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان، وسيؤدي حتماً إلى إشعال نار لن تحرق سوى" الولايات المتحدة.

ويبدو أن التغيير في الصياغة قد حدث في الخامس من مايو الجاري، التاريخ الموجود أعلى صحيفة الحقائق، لكن ذلك حظي باهتمام واسع في وسائل الإعلام الصينية والتايوانية اليوم الثلاثاء فقط.

كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية عبارة تتعلق بالضمانات الست، في إشارة إلى ست ضمانات أمنية منذ عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان قُدمت لتايوان ورفعت عنها واشنطن السرية عام 2020.

طائرات عسكرية أميركية الصنع في تايوان (أرشيفية)
طائرات عسكرية أميركية الصنع في تايوان (أرشيفية)
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من بين الضمانات التي قُدمت عام 1982 ولم يُعلن عنها رسمياً من قبل، عدم تحديد الولايات المتحدة موعداً لإنهاء مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وعدم الموافقة على التشاور المسبق مع بكين بشأن هذه المبيعات أو تعديل قانون العلاقات مع تايوان الذي يضع الأساس لسياسة الولايات المتحدة تجاه الجزيرة.

وتقول الصين إن تايوان هي القضية الأكثر حساسية وأهمية في علاقاتها مع الولايات المتحدة.

من جهتها، ترفض حكومة تايوان مطالب بكين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة فقط، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، هم من لهم حق تقرير مستقبلهم.

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