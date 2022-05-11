مصادر أميركية: واشنطن ترفض تسليح تايوان بأسلحة متطورة لمواجهة الصين

رفضت إدارة بايدن بعض طلبات تايوان للحصول على أسلحة باهظة الثمن قد تستخدمها في مواجهة محتملة مع الصين وبدلاً من ذلك حثت تايوان على شراء معدات أخرى تعتقد الولايات المتحدة أنها ستردع الصين وتدافع عنها بشكل أفضل، وفقًا لمسؤولين أميركيين وتايوانيين ووثائق حصلت عليها مجلة بوليتكو.



وقالت تايوان في رسالة في مارس إنها تحتاج شراء نسخة مطورة من نظام مدفعية متحرك طلبته تايبيه منذ سنوات. وفي رسالة منفصلة في آذار (مارس) ، أبلغت وزارة الخارجية تايوان أنها لن ترد على طلب للحصول على مروحية باهظة الثمن مصممة لصيد الغواصات.

ويقول المسؤولون إن هذه الإجراءات جزء من تحرك إدارة بايدن لمواجهة التهديد الصيني . كما تأتي هذه التسريبات في الوقت الذي تراقب فيه واشنطن وتايوان وبكين أوجه التشابه في الحرب الوجودية لأوكرانيا ضد روسيا.

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إقناع تايبيه

وبحسب التقرير فقد أوضحت تايوان اهتمامها بالأسلحة الأميركية الصنع الأكبر حجمًا مثل المروحية MH-60R Seahawk لكن إدارة بايدن تحاول إقناع تايبيه بأن هذه العناصر باهظة الثمن ولن تنجو من هجوم بري شامل.





وبدلاً من ذلك، تحث الإدارة تايبيه على التعلم من أوكرانيا والاستثمار في أنظمة متنقلة أصغر مثل أسراب الطائرات بدون طيار وصواريخ ستينغر المضادة للدبابات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، والتي يصعب استهدافها من قبل الأسلحة الصينية المتقدمة حسبما قال مسؤولون.



وقال مسؤول أمريكي "نريد أن نكون شريكًا وجزءا من ذلك هو إجراء تلك المحادثات الصعبة، بعض الأنظمة المعينة قد لا تكون في مصلحتهم ، وإذا كانت مواردهم محدودة ، فينبغي عليهم إنفاق الموارد على طرق تعقد الغزو المحتمل".



لكن المسؤولين التايوانيين أعربوا مؤخرًا عن إحباطهم من التأخير في تسليم الأسلحة الأميركية الصنع التي تمت الموافقة عليها.

وقال وزير الدفاع التايواني شيكو شين الأسبوع الماضي إن شراء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع قد تم تأجيله بسبب ازدحام خط الإنتاج، في حين تم تأجيل طلب صواريخ ستينجر أيضًا.



وفيما يتعلق بالمناقشات حول طلبيات طائرات الهيلوكبتر قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية لتايوان أن الإدارة "قررت عدم الرد" على طلب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لطائرات الهليكوبتر، وفقًا لرسالة بتاريخ 11 مارس حصلت عليها بوليتيكو.



ويعتقد البنتاغون ووزارة الخارجية أن طائرات الهليكوبتر لن "تعزز قدرة تايوان على ردع الأعمال العدوانية للصين والدفاع عن نفسها" وفقًا للرسالة.



وبدلاً من ذلك، حثت واشنطن تايبيه على الاستثمار في المزيد من القدرات "الفعالة من حيث التكلفة" مثل أنظمة القيادة والتحكم والمراقبة والدفاعات الجوية قصيرة المدى والألغام البحرية.