البنتاغون يؤكد: مستمرون بتسليم الأسلحة لأوكرانيا

أكدت قيادة النقل العسكري بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الخميس، استمرارها في تسليم الأسلحة لأوكرانيا من مخزونات الولايات المتحدة عند توفرها.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر"، أنها "تواصل تلبية طلبات المساعدات العسكرية ذات الأولوية لأوكرانيا".

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كما تابعت قائلة "نسهّل تسليم الأسلحة لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء".

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم البنتاغون في إفادة صحافية، أن بلاده منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية عبر القرارات الرئاسية بما يعادل حتى الآن تقريبا ميزانيتها الدفاعية للعام 2021، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستمرة بالدعم.

وقال الاثنين الماضي، إن واشنطن ترغب باستخدام ما تبقى من خزنة المساعدات بشكل ذكي يخدم ما يحتاجه الأوكرانيون في المعارك الحالية.

كما توقع استنفاد حزمة المساعدات التي أقرها الكونغرس بحلول نهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر، مطالباً بتمرير الحزمة الثانية التي طلبتها الإدارة بسرعة.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا دعما عسكريا واستخباراتيا.

ففي آخر التصريحات الأميركية، قالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن واشنطن ستواصل تزويد كييف ببيانات استخباراتية لكن كيفية استخدام هذه المعلومات تعود للجيش الأوكراني.

وقالت المندوبة ليندا توماس جرينفيلد في مقابلة مع سي إن إن: "نزودهم بالمعلومات الاستخباراتية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ضد روسيا، وكذلك اتخاذ موقف أفضل على طاولة المفاوضات مع الجانب الروسي".

كما أضافت أن بلادها ستواصل تقديم الدعم الذي يحتاجون إليه، مشددة على أن روسيا شعرت بعواقب الدعم الأميركي لأوكرانيا، وفق قولها.