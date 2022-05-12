بايدن: يجب عدم التراخي في وجه كورونا!

في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية الثانية لكوفيد 19، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من التراخي في المعركة ضد فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الملايين عبر العالم.

وقال في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي عقد افتراضيا، علينا التحرك دوماً لمواجهة كورونا أو أي وباء قادم .كما شدد على ضرورة "اليقظة ضد هذا الفيروس وعدم التراخي".

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إلى ذلك، حث الكونغرس الأميركي على تمرير حزمة بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تعزيز توافر الاختبارات والعلاجات واللقاحات على الصعيد الوطني.

ضرب من ضروب الخيال

أتت تلك التصريحات بالتزامن مع تسجيل الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من مليون حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19، بحسب إحصاء لرويترز، متجاوزة مستوى كان يوما ما ضربا من ضروب الخيال، وذلك بعد حوالي عامين من ظهور أولى الحالات في الجائحة التي قلبت الحياة اليومية رأسا على عقب.

ويذكّر هذا الرقم بالخسارة الفادحة التي سببها الوباء حتى مع تضاؤل التهديد الذي يمثله الفيروس في أذهان كثير من الناس.

كما يمثل العدد وفاة واحدة لكل 327 أميركيا، أو أكثر من إجمالي سكان سان فرانسيسكو أو سياتل، على سبيل المثال.

يتراجع عالمياً

وكانت منظمة الصحة العالمية أوضحت سابقا أن كوفيد يتراجع في جميع أنحاء العالم باستثناء الأمريكتين وإفريقيا.

كما أشارت في تقريرها الأسبوعي عن الجائحة الذي صدر مساء الثلاثاء، إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالي 3.5 مليون حالة إصابة جديدة وأكثر من 25 ألف حالة وفاة على مستوى العالم، ما يمثل انخفاضا بنسبة 12 بالمائة و25 بالمائة على التوالي.

يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجلت أوروبا نحو مليوني حالة جراء الفيروس الذي ظهر قبل أكثر من سنتين.