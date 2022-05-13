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بايدن: الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً لنا

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جو بايدن (فرانس برس)
جو بايدن (فرانس برس)

بايدن: الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً لنا

دبي - العربية.نت

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قدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أحر التعازي لجميع الإماراتيين في هذه الخسارة الفادحة. وأضاف اليوم الخميس، أن الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة.

كذلك، قال إننا سنكرم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة العلاقات الراسخة مع الإمارات.

وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوماً الخليج العربي وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.. وتنكيس الأعلام 40 يوماً

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.

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