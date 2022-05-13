بايدن: الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً لنا

قدم الرئيس الأميركي جو بايدن، أحر التعازي لجميع الإماراتيين في هذه الخسارة الفادحة. وأضاف اليوم الخميس، أن الشيخ خليفة كان شريكاً وصديقاً حقيقياً للولايات المتحدة.

كذلك، قال إننا سنكرم ذكرى الشيخ خليفة بمواصلة العلاقات الراسخة مع الإمارات.

مادة اعلانية

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت، اليوم الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة على حسابها في تويتر: "ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو".

تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد " السبت " على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل.#وام pic.twitter.com/LSwZAJbFDt — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 13, 2022

كما أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من غد السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل.