واشنطن: نائبة بايدن ستترأس وفدا للعزاء بوفاة الشيخ خليفة

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستترأس وفدا لأبوظبي الاثنين لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد وستلتقي برئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد.

وكان مسؤول أميركي أفاد موقع أكسيوس بأن هاريس ستؤكد على "قوة الشراكة بين البلدين ورغبة الولايات المتحدة في تعميق العلاقات خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

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كما أضاف أن هاريس ستلتقي أيضا الشيخ محمد بن زايد، الذي انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات في وقت سابق اليوم رئيسا للبلاد.

بلينكن وأوستن ومدير الاستخبارات

فيما نقل الموقع عن مصدرين مطلعين بشكل مباشر على التخطيط للرحلة أنه من المتوقع أن يضم الوفد وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بيل بيرنز إضافة لمسؤولين آخرين.

في الأثناء، قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت، التهنئة للشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أخبر رئيس الإمارات في اتصال هاتفي عزم الولايات المتحدة على تكريم ذكرى الشيخ خليفة بن زايد "من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا خلال الأشهر والسنوات المقبلة".

شريك أساسي

كما وصف الإمارات بأنها شريك أساسي للولايات المتحدة، مؤكدا أن الشيخ محمد بن زايد يأتي "في طليعة بناء هذه الشراكة".

فيما أبدى الرئيس الأميركي تطلعه إلى العمل مع رئيس الإمارات "للبناء على هذا الأساس غير العادي لزيادة تعزيز الروابط" بين البلدين.