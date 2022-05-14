بالصور.. وفد من الكونغرس الأميركي يلتقي زيلينسكي بكييف

التقى وفد من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، اليوم السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، في عرض للدعم الأميركي لبلاده.

وأظهر تسجيل مصور نشر على حساب الرئيس الأوكراني على تطبيق المراسلة "تليغرام" ماكونيل، وهو عضو الكونغرس من الحزب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، وأعضاء مجلس الشيوخ سوزان كولينز عن ولاية مين، وجون باراسو عن ولاية وايومنغ، وجون كورنين عن ولاية تكساس، وهم يصافحون زيلينسكي.

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وتعد هذه الزيارة الأحدث في سلسلة زيارات رفيعة المستوى قام بها قادة سياسيون وعسكريون أميركيون، بمن فيهم السيدة الأولى، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن.



وفد من الكونغرس الأميركي يلتقي الرئيس الاوكراني في كييف - رويترز

يأتي ذلك، فيما تعهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في وقت سابق اليوم السبت، بتعزيز عزلة روسيا الاقتصادية والسياسية، ومواصلة تزويد أوكرانيا بالسلاح، والعمل على تخفيف نقص الغذاء العالمي الناجم عن عملية موسكو العسكرية.

وبعد اجتماعهم في قصر يعود تاريخه إلى 400 عام في منتجع فايسنهاوس المطل على بحر البلطيق، تعهد دبلوماسيون كبار من بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة مساعدتهم العسكرية والدفاعية "طالما كان ذلك ضرورياً".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي أوكرانيا في 24 فبراير الفائت، اصطفت الدول الغربية بقوة إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والعتاد والمساعدات الإنسانية أيضاً من أجل مواجهة الروس.

فيما فرض الغرب وفي مقدمتهم أميركا، عقوبات مؤلمة على الكرملين، طالت مختلف القطاعات والشركات والمصارف، فضلاً عن السياسيين الروس، والأثرياء المقربين من بوتين.