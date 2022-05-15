مذبحة في أميركا.. مسلح يقتل 10 أشخاص في نيويورك

فتح مسلح النار في متجر بقالة في بوفالو بولاية نيويورك الأميركية فقتل 10 أشخاص، وفقا لصحيفة محلية.

White Supremacist in #Buffalo went on a racially motivated shooting spree. pic.twitter.com/FmTaAovu23 — BlackMarzMedia🇺🇸✊🏾⚡️ (@BlackMarzMedia) May 14, 2022

في التفاصيل، أكدت الشرطة الأميركية مقتل 10 أشخاص برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة، خارج وداخل متجر للبقالة في شارع جيفرسون، بوذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ذا بوفالو نيوز".

مادة اعلانية

"فيلم رعب"

وأضاف مسؤول الشرطة التي كانت في المكان أن مذبحة وقعت في السوبر ماركت، مؤكداً أن ما جرى كان أشبه بـ"فيلم رعب"، بحسب تعبيره.

في حين الصحيفة عن مصدرين أن أحد المتوفين كان ضابط شرطة تقاعد مؤخرا في بوفالو، وكان يعمل في مجال الأمن في المتجر.

كما عثر على 5 جثث في موقف السيارات، وفقا لمعلومات الشرطة.

SELF-PROCLAIMED WHITE SUPREMACIST SHOOTS UP #TOPS SUPER MARKET IN #BUFFALO NY 10 PEOPLE REPORTEDLY KILLED Follow https://t.co/gzTpEJRj2N or more news pic.twitter.com/AcveMHavIc — DJ Jay Erica (@DJJAYERICA) May 14, 2022

70 طلقة دفعة واحدة

بدورها، شرحت مديرة العمليات في المتجر شونيل هاريس للصحيفة، أنها سمعت طلقات نارية وركضت بسرعة نحو الباب الخلفي فرأت مطلق النار الذي وصفته بأنه رجل أبيض يرتدي ملابس مموهة كأنها للجيش.

وتابعت أنها سمعت ما يقارب 70 طلقة دفعة واحدة.

يشار إلى أن الشرطة احتجزت القاتل، دون أن تكشف عن سبب الهجوم.

كما انتشر مقطع فيديو عبر تويتر، أظهر محتجزاً بقبضة الشرطة خارج مكان الجريمة دون التأكد ما إذا كان هو الفاعل فعلاً.