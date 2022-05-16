استطلاع يظهر تراجع التأييد لبايدن إلى مستوى قياسي جديد

أظهر استطلاع جديد لشبكة "NBC News" الأميركية أن نسبة التأييد الوظيفي للرئيس جو بايدن قد انخفضت إلى مستوى جديد غير مسبوق، إذ وافق 39 بالمئة فقط من الأميركيين على أدائه مقابل 56 بالمئة عارضوا ذلك.

ويركز الأميركيون على ملفات التضخم والاقتصاد وأمن الحدود، كما فعلوا طوال فترة رئاسته. وأظهر المسح الجديد أن 37 في المئة فقط من الأميركيين ينظرون إلى بايدن نظرة إيجابية وفقًا للاستطلاع، مما يدل على أن تقييمه الجديد يحوم حول نفس النسبة المئوية الحالية للرئيس السابق دونالد ترمب. ويبدو أن بايدن قد فقد قوته مرة أخرى بعد تحقيق بعض المكاسب.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق 42 في المئة من الأميركيين على أداء بايدن في استطلاع للرأي أجرته "واشنطن بوست" و"أي بي سي نيوز"، بزيادة 5 نقاط مئوية عن استطلاع سابق في فبراير.

كما أظهر في استطلاع في شبكة "NBC News" موافقة 59٪ من الأميركيين على تعامل بايدن مع فيروس كورونا، حيث حصل الرئيس باستمرار على أفضل الدرجات.

لكن 33 في المئة فقط من الأميركيين يوافقون على طريقة تعامله مع الاقتصاد، و23 في المئة فقط يوافقون على تعامله مع التضخم وتكلفة المعيشة، وهما قضيتان من المرجح أن تكونا من بين أهم القضايا في صناديق الاقتراع في نوفمبر.

وقفزت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، وتجاوز سعر متوسط الليتر 4.47 دولار، في حين شهدت الأسعار في محلات البقالة زيادات حادة أيضًا. وظهرت تقارير الأسبوع الماضي عن نقص حليب الأطفال في جولة أخرى من المعاناة بين العائلات الأميركية.

وقال حوالي 41 في المئة من الأميركيين إنهم "راضون إلى حد ما" عن وضعهم المالي الحالي، وفقًا للاستطلاع، بينما قال 16 في المائة إنهم غير راضين تمامًا عن وضعهم المالي.

ويصنف الأميركيون تكلفة المعيشة والاقتصاد وحقوق التصويت والإجهاض بهذا الترتيب على أنها أهم أربع قضايا تواجه الأمة.