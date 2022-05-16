مقتل شخص وإصابة 5 في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية

أعلنت سلطات إنفاذ القانون في كاليفورنيا الأحد استجابتها لإطلاق نار أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 داخل كنيسة بولاية كاليفورنيا الأميركية، قرب لوس أنجلوس، وذلك غداة مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار داخل سوبرماركت في نيويورك.

وقالت السلطات الأحد إن إطلاق نار وقع في كنيسة بجنوب ولاية كاليفورنيا بعد الظهر أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 5 آخرين، وتم اعتقال شخص مشتبه به.

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ووقع إطلاق النار داخل كنيسة جنيف في بلدة لاجونا وودز التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة.



وقال مكتب رئيس بلدية مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا على تويتر أن جميع المصابين من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى. ولقي شخص حتفه في مكان الحادث.

وكان هذا على الأقل ثاني إطلاق نار عشوائي يقع في الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع. وكان شاب أبيض يبلغ من العمر 18 عاما قد قتل بالرصاص 10 أشخاص وأصاب 3 آخرين يوم السبت في سوبر ماركت في حي بافالو الذي تقطنه أغلبية من السود بنيويورك فيما وصفته السلطات بأنه هجوم عنصري بحت.

ولم تصدر السلطات في ولاية كاليفورنيا أي بيان بشأن الدوافع المحتملة وراء إطلاق النار في الكنيسة.