بايدن يحث على الوحدة لوقف الكراهية العنصرية بعد حادث بوفالو

استشهد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد بحادث إطلاق النار في مدينة بوفالو للدعوة إلى الوحدة الوطنية كعلاج لـ "الكراهية التي لا تزال وصمة عار في روح أميركا"، بينما دعت حاكمة نيويورك وعمدة المدينة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من واشنطن بعد حادث إطلاق النار الجماعي الأخير الذي تسبب في حزن المجتمع.

واستخدم بايدن تصريحاته في مراسم في الكابيتول لتكريم ضباط إنفاذ القانون الذين ماتوا أثناء أداء واجبهم في عام 2021 لشجب ما وصفته وزارة العدل بأنه "جريمة كراهية، وعمل عنصري من التفوق الأبيض والتطرف العنيف".

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وتقول السلطات إن مسلحًا أبيض يرتدي معدات عسكرية هاجم متسوقين وعاملين في سوبر ماركت في بوفالو بولاية نيويورك مساء السبت ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص من بينهم ضابط شرطة متقاعد في بوفالو، وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان معظم الضحايا من السود. وذكر مسؤولو إنفاذ القانون يوم الأحد إن المسلح البالغ من العمر 18 عامًا أجرى بحثًا عن التركيبة السكانية المحلية أثناء البحث عن أماكن بها كثافة عالية من السكان السود.

وقال بايدن في الحفل السنوي الحادي والأربعين لإحياء التأبين الوطني لضباط السلام ”إن مسلحًا منفردًا مسلحًا بأسلحة حرب وروح مليئة بالكراهية، أطلق النار وقتل 10 أشخاص أبرياء بدم بارد في محل بقالة بعد ظهر يوم السبت".

وأضاف الرئيس: "يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لمواجهة الكراهية التي لا تزال وصمة عار في روح أميركا. قلوبنا تئن مرة أخرى، لكن يجب ألا يتزعزع عزمنا أبدًا. لا أحد يفهم هذا أكثر من الجالسين أمامي".

لم يتطرق بايدن إلى دعوات الحاكمة كاثي هوشول، ديمقراطية من نيويورك، وعمدة بوفالو بايرون براون لاتخاذ إجراء فيدرالي قوي في أعقاب أحدث أعمال عنف جماعية في الولايات المتحدة. لم تذكر تصريحاته المقتضبة جهود السيطرة على السلاح التي تعثرت في واشنطن.

وقال بروان لبرنامج "واجه الصحافة" على محطة "إن بي سي": "لقد رأينا العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية هذه في جميع أنحاء البلاد عامًا تلو الآخر، شهرًا بعد شهر. وهي دائمًا نفس العبارة. يرسل الناس أفكارهم وصلواتهم. يقول المشرعون في واشنطن إن هناك شيئًا يجب القيام به".