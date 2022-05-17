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أميركا تعلن الاستيلاء على سفارة أفغانستان في واشنطن

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سفارة أفغانستان في واشنطن - رويترز

أميركا تعلن الاستيلاء على سفارة أفغانستان في واشنطن

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة استولت على سفارة أفغانستان في واشنطن وقنصليتيها في نيويورك وبيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا.

وقالت وزارة الخارجية إنها تتحمل المسؤولية وحدها عن أمن وصيانة البعثات الدبلوماسية اعتبارا من يوم الاثنين وستمنع أي شخص من دخولها دون إذن منها حتى إشعار آخر.

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جاءت هذه الخطوة بعد أن قررت الوزارة أن السفارة والقنصليتين "توقفت رسميا عن ممارسة الأنشطة الدبلوماسية والقنصلية في الولايات المتحدة" ظهر يوم 16 مايو أيار.

ولا تعترف الولايات المتحدة بحكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، التي تولت السلطة في أغسطس العام الماضي بعد انسحاب القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها، وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع البلاد.

سفارة أفغانستان في واشنطن - رويترز
سفارة أفغانستان في واشنطن - رويترز

وقالت الوزارة في إشعار سيتم نشره الأربعاء في السجل الفيدرالي: "حتى إشعار آخر، تولى مكتب البعثات الأجنبية التابع لوزارة الخارجية المسؤولية الكاملة عن ضمان حماية ممتلكات البعثات المشار إليها والحفاظ عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع الممتلكات العقارية والمادية والمفروشات والمحفوظات والأصول المالية".

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