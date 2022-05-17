أميركا توافق.. جرعة تنشيطية من فايزر للأطفال

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الثلاثاء، موافقتها على حصول الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 11 عاما على جرعة تنشيطية من لقاح شركة فايزر المضاد لكوفيد-19، ليصبح بذلك جميع الأفراد في البلاد مؤهلين للحصول على جرعات تنشيطية.

إلا أن هذا الإجراء لا يزال بحاجة إلى موافقة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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أوميكرون طال الأطفال إلى حد كبير

بدوره، شرح روبرت كاليف مفوض إدارة الأغذية والعقاقير في بيان، أنه في حين أن الإصابة بكوفيد-19 تميل إلى حد بعيد لأن تكون أقل حدة عند الأطفال مقارنة بالبالغين، فقد شهدت موجة الإصابة بالمتحور أوميكرون زيادة أعداد المصابين من الأطفال وأعداد دخولهم إلى المستشفى.

وأضاف أن هذا التصريح سيساعد في توفير حماية مستمرة من كوفيد-19 لمن هم في تلك الفئة العمرية، حيث تظهر البيانات أن فاعلية اللقاح تبدأ في التضاؤل ​​بمرور الوقت.

هؤلاء حصلوا على تلقيح كامل

يشار إلى أن الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة غير مؤهلين بعد للحصول على أحد لقاحات كوفيد-19.

في حين نحو 66%من السكان، أو 220.6 مليون نسمة، على تطعيم كامل من فيروس كورونا حتى الآن، وفقا لبيانات اتحادية.

ومن بين هؤلاء، حصل 102.3 مليون على جرعة معززة واحدة، و 11.7 مليون على جرعة تنشيطية ثانية.