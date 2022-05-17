حقائق صادمة.. ماذا كتب "سفاح نيويورك" على سلاحه؟

على وقع الجريمة المروّعة التي شهدتها ولاية نيويورك الأميركية السبت الماضي، بعدما فتح مراهق النار قاتلاً 10 أشخاص، في سوبر ماركت بوفالو، تكشف السلطات تفاصيل أكثر.

فقد أوضح جوزيف جراماجليا، مفوض شرطة بوفالو، أن مطلق النار قام بكتابة عدة أسماء باللون الأبيض على سلاحه، منهم اسم أندرس بريفيك منفذ مجزرة النرويج عام 2011، لافتاً إلا أن القاتل كان وصل إلى السوق حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي مدججا بالسلاح، ولديه معدات تكتيكية وعلى رأسه خوذة.

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وكشف أيضا أن القاتل كان يحمل كاميرا لبث إطلاق النار مباشرة على الهواء، وأنه فتح النار في ساحة انتظار السيارات.

مفاجأة صادمة

ولفت كذلك إلى أن المتهم ذهب إلى المتجر فالتقى بحارس أمن وشرطي حاولا منعه من الدخول، إلا أن رصاصة الحارس لم تستطع اختراق درع المهاجم، حيث أن الأخير أطلق رصاصة على الشرطي فقتله قبل أن يشق طريقه.

وفجّرت أيضا السلطات مفاجأة حيث كشفت أن القاتل بايتون غيندرون، كان لفت انتباه سلطات إنفاذ القانون بعد تهديده زملاءه طلاب المدارس الثانوية في يونيو 2021، حين أدلى بتصريحات تشير إلى أنه يريد إطلاق النار، إما في حفل تخرج أو في وقت ما بعد ذلك، وفق ما أفاد به مدير المدرسة أثناء التحقيق.

متعصب للبيض أم مختل؟!

يشار إلى أن الشرطة الأميركية كانت أكدت مقتل 10 أشخاص برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون، اثنان منهم في حالة حرجة، خارج وداخل متجر للبقالة في شارع جيفرسون في ولاية نيويورك الأميركية، السبت الماضي.

واحتجزت الشرطة القاتل بتهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار"، كما انتشر مقطع فيديو عبر تويتر، أظهر عملية الاعتقال.

كما أحالت الشرطة غيندرون للاستشارة وتقييم صحته العقلية بعد الجريمة.

في حين وصفت الحاكمة كاثي هوشول المشتبه به بأنه "متعصب للبيض"، متعّهدة في إحاطة إعلامية مساء السبت باتخاذ خطوات إضافية للقضاء على الأسلحة غير القانونية، مع زيادة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات إنفاذ القانون.

أما أندريس بريفيك، الذي كتب اسمه القاتل على السلاح، فهو سفّاح آخر كان هاجم في الثاني والعشرين من يوليو/تموز عام 2011، لأكثر من ساعة من الزمن بالسلاح الناري في جزيرة أوتويا النرويجية مخيَّما للشباب العُمّالي، غالبيتهم مراهقون، وفجَّر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ليُسفِر الهجومان عن مقتل 77 شخصا، فضلا عن عشرات الجرحى.

كما صنّف تلك الهجمات بأنها الأسوأ والأكثر دموية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.