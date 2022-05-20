أميركا.. ارتفاع عدد إصابات التهاب الكبد الغامضة إلى 180طفلاً

تدرس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية (CDC) الآن، 180 حالة من حالات التهاب الكبد الغامضة لدى الأطفال والتي تم الإبلاغ عنها خلال الأشهر السبعة الماضية، أي 71 حالة أكثر مما تم الإبلاغ عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان، شدد مركز السيطرة على الأمراض على أنه في حين أن هذا قد يبدو زيادة كبيرة في الحالات، فإن معظمها "كانت إصابات سابقة"، حيث تحقق الوكالة في الحالات التي ظهرت في أكتوبر 2021.

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وليست كل الحالات التي تم اكتشافها هي مرتبطة بالمرض الغامض، وأشارت الوكالة إلى أن بعض الحالات قد ينتهي بها الأمر إلى عدم الارتباط بالتحقيق الحالي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض "بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات منذ فبراير 2022، وانخفضت نسبة المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الكبد من 15 في المائة إلى 9 في المائة منذ 5 مايو".

ومنذ بداية تحقيق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في حالات التهاب الكبد للأطفال تم التكهن بوجود ارتباط محتمل بفيروس الغدي بسبب المعدل المرتفع الذي تم العثور عليه في المرضى المصابين.

في تحديثه، قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) إنه تم العثور على فيروس الغدي فيما يقرب من نصف الأطفال المصابين بالتهاب الكبد، وقال إنه "لا يزال ارتباطا قويًا" كسبب محتمل.

وأضافت الوكالة أن التهاب الكبد في مرحلة الطفولة لا يزال حالة نادرة. ومع ذلك، يجب أن يظل الآباء على دراية بالأعراض المحتملة. وتشمل القيء والبول الداكن والبراز الخفيف. من أبرز أعراض التهاب الكبد اليرقان، وهو اصفرار الجلد. وفي الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، قد يكون اصفرار وبياض العين أكثر وضوحًا إذا كان لديهم اليرقان.