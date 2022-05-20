بينها الجماعة الإسلامية بمصر.. واشنطن تشطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب
تضمنت قائمة المنظمات الخمس الجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة
أعلنت الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، شطب 5 تنظيمات من لائحة الإرهاب، بينها الجماعة الإسلامية في مصر.
وتضمنت قائمة المنظمات الخمس "الجماعة الإسلامية المسؤولة عن اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وجماعة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، وجماعة "كهانا حي" اليهودية المتطرفة.
وكانت وكالة أسوشييتد برس قد ذكرت منذ أيام أن الولايات المتحدة تستعد لشطب 5 منظمات متطرفة يُعتقد أنها لم تعد موجودة من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقالت الوكالة إن بعض المنظمات التي ستشطبها من قائمة الإرهاب كانت ذات مرة تشكل تهديدات كبيرة وقتلت المئات إن لم يكن الآلاف من الناس في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأضاف أنه رغم أن تلك المنظمات لم تعد نشطة، فإن القرار بحد ذاته يمثل حساسية سياسية بالنسبة لإدارة الرئيس جو بايدن، والدول التي نشطت فيها تلك المنظمات، إذ يمكن أن تثير انتقادات من ضحايا هجمات تلك المنظمات وذويهم.
ومن بين تلك المنظمات، بحسب الوكالة الأميركية، منظمة إيتا الباسكية الانفصالية (إسبانية مسلحة)، وطائفة أوم شينريكيو اليابانية، وحركة كاخ اليهودية المتطرفة، ومنظمتان إسلاميتان سبق أن نشطتا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية ومصر.
والجمعة، أخطرت وزارة الخارجية الأميركية، الكونغرس بهذه الخطوة التي تأتي في وقت يجري فيه نقاش مثير للانقسام لكنه غير ذي صلة في واشنطن وأماكن أخرى حول ما إذا كان ينبغي أو يمكن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية كجزء من جهود إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
ومن المرتقب أن تعلن الولايات المتحدة رسميا عن شطب المنظمات الخمس من قائمة الإرهاب الأسبوع القادم.
-
"سؤال مباشر" يستضيف الأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباكيستضيف "سؤال مباشر" الباحث والأكاديمي السعودي مرزوق بن تنباك، الذي يرى أنه ليست كل الفتاوى التي صدرت منذ مئات الأعوام تصلح لهذا العصر. فالعصر الحالي ... الأخيرة
-
روافد.. ريم الكمالي: أنا كاتبة حرة متفلتة من أي ضوابط دينية أو مذهبيةفي الجزء الثاني من "روافد" مع الروائية ريم الكمالي، تشرح الكاتبة الإماراتية طريقة اختيارها للمواضيع وتشدد على أنها كاتبة حرة متفلتة من أي ضوابط دينية ... الأخيرة
-
يمني ينتحر بعد قتل زوجته وابنته وإصابة والدهمصادر: المواطن كان يعاني من حالة نفسية نتيجة تردي وضعه المعيشي وانعدام مصادر الدخل لديه اليمن