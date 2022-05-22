بايدن: جدري القردة مصدر قلق.. ونبحث مسألة اللقاحات

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، من الاستهتار بمرض جدري القرود الذي ظهر في الأيام الأخيرة.

وأكد أن تفشيه في عدد من الدول "يجب أن يكون مصدر قلق للجميع"، مضيفا أن مسؤولي الصحة الأميركيين يبحثون مسألة اللقاحات والعلاجات المحتملة.

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فيما أبلغ بايدن الصحافيين في قاعدة جوية في كوريا الجنوبية قبل مغادرته على متن طائرة الرئاسة الأميركية متجها إلى اليابان، بحسب ما نقلت رويترز أن إدارته "تبذل جهدا كبيرا لمعرفة ما ستفعله".

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض جدري القرود تجاوز 80 حالة في 12 دولة على الأقل.

كما قالت إنه يجري حالياً التحقق من 50 حالة أخرى يشتبه بأن تكون لجدري القرود، دون أن تذكر بالاسم الدول التي ظهرت فيها، وحذرت من أن من المرجح تسجيل المزيد من الحالات.

يشار إلى أن الإصابات كانت تأكدت في تسع دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، على الرغم من أن جدري القرود أكثر انتشارا في مناطق نائية بوسط وغرب إفريقيا.