غزة و حماس
أميركا تضيف أفراداً وكيانات على صلة بحماس لقائمة العقوبات
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات تطال أربعة أفراد وستة كيانات على صلة بالحركة
قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أضافت أربعة أفراد وستة كيانات على صلة بحركة حماس إلى قائمة العقوبات.
يأتي هذا بعدما قررت الولايات المتحدة الأميركية الجمعة شطب حركة "كاخ" اليهودية المُتطرفة من قوائم المنظمات الإرهابية.
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وأعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لهذا القرار، معتبرة إيّاه "مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي الذين يقودون عدوانا على الشعب والمقدّسات".
يذكر أن واشنطن لا تزال تصنف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.
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