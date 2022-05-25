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حاكم تكساس: مقتل 14 تلميذا ومعلم في إطلاق النار بمدرسة ابتدائية

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إطلاق النار في تكساس
إطلاق النار في تكساس

حاكم تكساس: مقتل 14 تلميذا ومعلم في إطلاق النار بمدرسة ابتدائية

أفادت الشرطة المحلية عن توقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق نار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي بتكساس

هيوستن (الولايات المتحدة) - فرانس برس، رويترز

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أعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس الأميركية إن مسلحا قتل 14 تلميذا ومعلما الثلاثاء في مدرسة ابتدائية في جنوب الولاية.

وذكر حاكم تكساس في مؤتمر صحافي أنّ المهاجم "أطلق النار وقتل بشكل مروّع وغير مفهوم 14 تلميذاً ومدرّساً واحداً".

وأضاف أنّ المشتبه به وهو من أبناء المنطقة "قضى، ويُعتقد أنّ الشرطيين الذين استجابوا للعملية قتلوه".

وأكد مراسل "سي إن إن" على تويتر إن المهاجم المسلح لقي مصرعه أيضا في الحادث.

ووقع الحادث القاتل خلال النهار في مدرسة روب الابتدائية ببلدة يوفالدي جنوب تكساس.

من موقع الحادث في تكساس
من موقع الحادث في تكساس

وفي وقت سابق قبل ارتفاع عدد الوفيات، أعلن مستشفى يوفالدي عبر فيسبوك أن 13 طفلا تم نقلهم إلى المؤسسة الطبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن اثنين وصلا متوفيين.

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