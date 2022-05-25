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واشنطن: مستعدون لتشديد العقوبات على إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

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FILE - In this June 20, 2021 file photo, Robert Malley, US Special Envoy for Iran, is shown in Vienna, Austria. Iran and world powers resume talks in Vienna this week of Nov. 28, aimed at restoring the nuclear deal that crumbled after the U.S. pulled out three years ago. There are major doubts over whether the deal can be reinstated after years of mounting distrust. (AP Photo/Florian Schroetter)
المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي (أرشيفية)
نووي إيران

واشنطن: مستعدون لتشديد العقوبات على إيران إذا لم نتوصل لاتفاق

روبرت مالي يرفض ضمنياً طلب طهران رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب

العربية.نت

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أكد المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي اليوم الأربعاء استعداد واشنطن لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل معها لاتفاق.

وحذّر مالي طهران من تقديم طلبات "خارج إطار الاتفاق النووي"، مضيفاً: "سنرفض أي طلبات إيرانية خارج الاتفاق النووي" في إشارة ضمنية لرفض واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب.

عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال عرض في طهران (أرشيفية)
عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال عرض في طهران (أرشيفية)

وفي سياق متصل، قال جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "كان من السخافة أن إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن فكرت برفع الحرس الثوري عن قوائم الإرهاب وهو يشكل تهديداً للأميركيين وللأمن القومي الأميركي".

وتُبذل حالياً جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

مالي في فيينا في يناير 2022 خلاال انعقاد المباحثات لإحياء الاتفاق النوو ي الإيراني
مالي في فيينا في يناير 2022 خلاال انعقاد المباحثات لإحياء الاتفاق النوو ي الإيراني
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وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران، في مقابل تراجع الأخيرة عن التزامات بموجبه.

وسعياً لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في أبريل 2021، مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وعلّقت المباحثات رسميا في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.

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