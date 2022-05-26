أبوه قتل ببيروت..شاهد أشهر مدربي أميركا يبكي ضحايا تكساس

أثارت الحادثة المروعة التي شهدتها ولاية تكساس الأميركية الثلاثاء حين أطلق مراهق النار في مدرسة ابتدائية ما أدى إلى مقتل 19 تلميذاً ومعلمين اثنين، غضباً رياضياً.

فقد ناشد مدرب غولدن ستايت واريورز ستيف كير باكياً بحرقة قلب السلطات إلى تشديد الرقابة على الأسلحة.

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ورفض أشهر مدربي أميركا الحديث عن كرة السلة في مؤتمر صحافي قبل مواجهة دالاس مافريكس في نهائي القسم الغربي بالدوري الأميركي للمحترفين أمس الأربعاء، وفق "سي إن إن".

كما أضاف: "أي أسئلة تتعلق بكرة السلة لا تهم... في الأيام العشرة الماضية، قُتل سود في محل بقالة في بافالو، ورواد كنيسة من أصول آسيوية في جنوب كاليفورنيا".

كذلك صرخ قائلاً: "الآن لدينا أطفال يُقتلون في المدرسة. متى سنفعل شيئاً ما؟ لقد سئمت من المجيء وتقديم التعازي للعائلات المنكوبة".

"لقد اكتفيت"

وتابع كير، الذي كان والده يشغل منصب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت عندما اغتيل على يد مسلحين عام 1984: "لقد سئمت. لقد اكتفيت".

كما أردف: "أريد من كل شخص هنا، كل شخص يستمع إلى هذا، أن يفكر في طفله أو حفيده، أمه أو أبيه، أخته، أخيه. كيف ستشعر إذا حدث لك هذا اليوم؟".

فيما انتقد المشرعين لعرقلتهم الجهود المبذولة لدفع تدابير مراقبة الأسلحة.

رسالة تحذير

يذكر أن حاكم ولاية تكساس جريج آبوت كان أعلن أمس الأربعاء أن المسلح الذي قتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين في مدرسة ابتدائية بجنوب الولاية حذر في رسالة على الإنترنت من أنه سيطلق النار في مدرسة ابتدائية قبل دقائق من قيامه بذلك.

وأضاف آبوت أن المسلح، الذي يدعى سلفادور راموس ويبلغ من العمر 18 عاماً، أرسل رسالة أخرى تقول إنه سيطلق النار على جدته، مشيراً إلى أن شخصاً آخر أكد أنه فعل ذلك.

يأتي هذا فيما وما زالت جدته على قيد الحياة لكنها في حالة حرجة. ويأمل المحققون في أن تتمكن من النجاة لتكشف عن الدافع وراء إطلاق النار.

وقال محققون إن المسلح حاصر الضحايا في فصل دراسي واحد بالصف الرابع، في حادث هو الأكثر دموية منذ نحو عقد في البلاد.

درع واق وبندقية

إلى ذلك أوضح المتحدث باسم إدارة السلامة العامة في تكساس كريس أوليفاريز لقناة تلفزيون "سي.إن.إن" أن الشرطة طوقت مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس، وحطمت النوافذ في محاولة لإجلاء الأطفال والمعلمين. وفي نهاية المطاف، اقتحم الضباط الفصل وقتلوا المسلح.

وبدأ راموس عمليات القتل بإطلاق النار على جدته في المنزل. وقالت السلطات إنه توجه بعد ذلك إلى المدرسة القريبة حيث تحطمت سيارته ودخل المبنى مرتدياً درعاً واقياً وكان يحمل بندقية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم الدامي وقع بعد 10 أيام من إطلاق النار على 13 شخصاً في محل بقالة بحي تقطنه أغلبية من السود في بافالو بنيويورك، مما دفع الرئيس جو بايدن للدعوة إلى فرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأميركي.