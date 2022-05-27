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رعب في متجر أميركي شهير.. رجل يطلق النار والشرطة تلاحقه

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صورة متداولة عبر وسائل إعلام أميركية لمكان الحادث في أوهايو

رعب في متجر أميركي شهير.. رجل يطلق النار والشرطة تلاحقه

دبي- العربية.نت

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ساد حال من الرعب في إحدى سلسلة المتاجر الشهيرة في الولايات المتحدة، بعد أن أقدم مسلح مقنع على إطلاق النار.

وفي التفاصيل، دخل المسلح متجر "وولمارت" في منطقة هاميلتون بولاية أوهايو، ليل أمس الخميس. وفيما حاول سرقة بعض الأغراض، تدخل أحد الموظفين، فأطلق النار عليه.

ما أدى إلى مقتل زبون وإصابة عامل الاستقبال بجروح، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأظهرت صور مروعة للحادث إصابة الموظف برصاصة في بطنه، بينما شوهد شخص آخر على الأرض.

في حين أعلنت الشرطة أن المعتدي كان يرتدي ملابس داكنة وقميصًا أحمر، ويغطي وجهه بقناع.

إلا أن المشتبه به تمكن من الفرار، بينما عمد عناصر الشرطة إلى ملاحقته، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن تلك الحادثة أتت بعد 3 أيام على فاجعة المدرسة الابتدائية في تكساس، حيث أقدم فتى يبلغ من العمر 18 عاماً على قتل 19 طفلاً لا تتخطى أعمارهم الـ 11 سنة، بالإضافة إلى معلمتين.

وأعادت تلك الجريمة المروعة إلى ساحة الجدال، مسألة تفلت السلاح في البلاد، وسهولة الحصول عليه، فضلا عن "لوبي" شركات الأسلحة، التي تتهم في بعض الأوساط السياسية بأنها محمية من قبل بعض المشرعين، على الرغم من أن القوانين الأميركية والدستور يتيح للأفراد حيازة الأسلحة.

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