في بث مباشر.. رجل يوجه مسدسه للكاميرا أثناء تغطية مجزرة تكساس

بعد يوم واحد من مجزرة تكساس المروعة التي أودت بحياة 19 طفلاً ومعلمين اثنين، وجه رجل مسدسا كان يحمله، على كاميرا أثناء وجود مراسلة أميركية في بث مباشر خلال تغطية إخبارية عن استخدام الأسلحة النارية في حوادث العنف التي هزت الولايات المتحدة مؤخراً.

في التفاصيل، كانت المراسلة Joanie Lum من فريق قناة Fox 32 الإخباري على الهواء مباشرة صباح الأربعاء في برنامج Good Day Chicago، ليظهر خلفها رجل يمشي بسرعة وهي يوجه للكاميرا مسدسا صغيرا، ليتابع سيره خلف المراسلة وهو يقوم بحركات استعراضية، فيما ما زال يحمل السلاح الناري معه.

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من جانبها، قالت مقدمة البرامج على الهواء ناتالي بومكي إن المراسلة والمصور لم يصابا بأذى في الحادث، وشكرت المشاهدين الذين أرسلوا للاطمئنان على صحة الفريق.

بدورها، كتبت Anita Padilla، مراسلة في FOX 32، على تويتر: "كانت البندقية على بعد قدم واحدة من رأس زميلتي وهو يشير إلى الكاميرا والمصور"، مضيفة "الحمد لله أنها بخير".

إلى ذلك، تبحث إدارة شرطة شيكاغو عن الرجل، وفق ما نقلته صحيفة "بيبول" الأميركية.

كانت البندقية على بعد قدم واحدة من رأس زميلتي مراسلة في Fox 32

يذكر أن الحادث وقع بعد يوم واحد فقط من فاجعة المدرسة الابتدائية في تكساس، حيث أقدم فتى يبلغ من العمر 18 عاماً على قتل 19 طفلاً لا تتخطى أعمارهم الـ 11 سنة، بالإضافة إلى معلمتين، الثلاثاء.

وأعادت تلك الجريمة المروعة إلى ساحة الجدال، مسألة تفلت السلاح في البلاد، وسهولة الحصول عليه، فضلا عن "لوبي" شركات الأسلحة، التي تتهم في بعض الأوساط السياسية بأنها محمية من قبل بعض المشرعين، على الرغم من أن القوانين الأميركية والدستور يتيح للأفراد حيازة الأسلحة.