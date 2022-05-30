بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.. القبض على زوج نانسي بيلوسي
أفرج عنه بكفالة بمبلغ 5000 دولار
كشف تقارير إعلامية أميركية أن السلطات في ولاية كاليفورنيا ألقت القبض على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، بعد مزاعم القيادة تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت وفقا لشبكة الفوكس نيوز الأميركية.
وتم القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا الساعة 11:44 مساء السبت ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.
وتم احتجازه في السجن الساعة 04:13 صباح الأحد، وأفرج عنه في الساعة 7:26 وفقًا لسجلات مقاطعة نابا. وتشير هذه السجلات إلى أنه أفرج عنه بكفالة بمبلغ 5000 دولار.
وتزوج بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عامًا من نانسي عام 1963.
وقالت متحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تعلق على هذه الأمور الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.
-
بيريز خلال احتفالات الريال: لنحقق الـ 15ناشد رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز، الفائز بدوري ابطال اوروبا اثر تغلبه على ليفربول الانجليزي 1-صفر في المباراة النهائية يوم السبت، ... رياضة عالمية
-
"ليه أعمل كده في السر".. شيرين تحسم الجدلكيف ردت شيرين عن سؤال حول الزواج من جديد ثقافة وفن
-
فرنسا تدعو إيران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدوليالخارجية الفرنسية تدين اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج إيران