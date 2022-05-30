.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.. القبض على زوج نانسي بيلوسي 

  • الخط
بول ونانسي بيلوسي

بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.. القبض على زوج نانسي بيلوسي

أفرج عنه بكفالة بمبلغ 5000 دولار

بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقارير إعلامية أميركية أن السلطات في ولاية كاليفورنيا ألقت القبض على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، بعد مزاعم القيادة تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت وفقا لشبكة الفوكس نيوز الأميركية.

وتم القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا الساعة 11:44 مساء السبت ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وتم احتجازه في السجن الساعة 04:13 صباح الأحد، وأفرج عنه في الساعة 7:26 وفقًا لسجلات مقاطعة نابا. وتشير هذه السجلات إلى أنه أفرج عنه بكفالة بمبلغ 5000 دولار.

بيلوسي مصابة بكورونا وخالطت بايدن.. إلا أن فحصه "سلبي" أميركا فيروس كورونا بيلوسي مصابة بكورونا وخالطت بايدن.. إلا أن فحصه "سلبي"

وتزوج بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عامًا من نانسي عام 1963.

وقالت متحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تعلق على هذه الأمور الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في أحد متاجر الأسلحة بأميركا.. السلاح متاح للجميع العربية في أحد متاجر الأسلحة بأميركا.. السلاح متاح للجميع
اكتشف المزيد