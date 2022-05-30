بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.. القبض على زوج نانسي بيلوسي 

كشف تقارير إعلامية أميركية أن السلطات في ولاية كاليفورنيا ألقت القبض على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، بعد مزاعم القيادة تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت وفقا لشبكة الفوكس نيوز الأميركية.

وتم القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا الساعة 11:44 مساء السبت ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

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وتم احتجازه في السجن الساعة 04:13 صباح الأحد، وأفرج عنه في الساعة 7:26 وفقًا لسجلات مقاطعة نابا. وتشير هذه السجلات إلى أنه أفرج عنه بكفالة بمبلغ 5000 دولار.

وتزوج بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عامًا من نانسي عام 1963.

وقالت متحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تعلق على هذه الأمور الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.