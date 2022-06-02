مقتل 4 بينهم مسلح بإطلاق نار في حرم مستشفى بأوكلاهوما

أعلنت الشرطة الأميركية إن أربعة أشخاص قتلوامن بينهم مسلح في إطلاق نار يوم الأربعاء في حرم مستشفى في تلسا بولاية أوكلاهوما.

وذكرت إدارة شرطة تلسا على تويتر أن رجال الأمن ما زالوا يعملون لتطهير حرم مستشفى سان فرانسيس.

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كما قال كابتن ريتشارد مولنبرج قائد شرطة تلسا لمحطة إيه.بي.سي التلفزيونية "قُتل أربعة بالرصاص. توفي أحدهم بعد مغادرة المكان لمحاولة الحصول على مساعدة طبية، وأحد الأربعة هو المشتبه به".