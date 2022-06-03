بايدن يرفض حديث ماسك عن سوء الاقتصاد.. ويتمنى له حظاً سعيداً في "رحلة للقمر"
رد ماسك على تويتر قائلا: "شكراً يا سيادة الرئيس"
رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تعليق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن "شعور سيئ هائل" لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحا إنه يتمنى لماسك "حظا سعيدا" في "رحلته إلى القمر".
Thanks Mr President!https://t.co/dCcTQLsJTp— Elon Musk (@elonmusk) June 3, 2022
وذكرت رويترز في وقت سابق اليوم، أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين، قائلا إنه ينتابه "شعور سيئ هائل" عن الاقتصاد، ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو 10 في المئة.
وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.
وقال بايدن: "في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد شركة فورد استثماراتها بشكل كاسح".
وأضاف: "فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارات كهربائية جديدة، وهناك 6 آلاف موظف جديد بعقد عمل جماعي في الغرب الأوسط".
وتابع متحدثا عن ماسك: "حظا وفيرا في رحلته إلى القمر".
ومن جانبه، رد ماسك على تويتر قائلا: "شكرا يا سيادة الرئيس". ونشر رابطا يشير إلى قيام إدارة الطيران والفضاء الأميركية بمنح شركة "سبيس إكس" الفضائية، التي يملكها ماسك، عقدا في أبريل عام 2021 لصناعة سفينة فضاء تحمل روادا إلى القمر.
-
تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة عراقية.. ووزارة الصحة تطمئنوزارة الصحة أكدت أن التفشي في مزرعة دواجن في واسط ليس لسلالة جديدة أو شديدة العدوى صحة
-
شاب يهجم على ممثل خامنئي في أصفهان خلال صلاة الجمعةإمام صلاة الجمعة في أصفهان آية الله يوسف طباطبائي نجا من الهجوم بدون إصابة.. والسلطات تحقق مع الشاب الذي هجم عليه إيران
-
مجلس الأمن يمدد لعام تفويض تفتيش السفن بموجب حظر الأسلحة على ليبياجاء التصويت على القرار الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016، بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة المغرب العربي