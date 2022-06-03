بايدن يرفض حديث ماسك عن سوء الاقتصاد.. ويتمنى له حظاً سعيداً في "رحلة للقمر"

رفض الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تعليق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن "شعور سيئ هائل" لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحا إنه يتمنى لماسك "حظا سعيدا" في "رحلته إلى القمر".

وذكرت رويترز في وقت سابق اليوم، أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين، قائلا إنه ينتابه "شعور سيئ هائل" عن الاقتصاد، ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو 10 في المئة.

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وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.

وقال بايدن: "في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد شركة فورد استثماراتها بشكل كاسح".

وأضاف: "فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارات كهربائية جديدة، وهناك 6 آلاف موظف جديد بعقد عمل جماعي في الغرب الأوسط".

وتابع متحدثا عن ماسك: "حظا وفيرا في رحلته إلى القمر".

ومن جانبه، رد ماسك على تويتر قائلا: "شكرا يا سيادة الرئيس". ونشر رابطا يشير إلى قيام إدارة الطيران والفضاء الأميركية بمنح شركة "سبيس إكس" الفضائية، التي يملكها ماسك، عقدا في أبريل عام 2021 لصناعة سفينة فضاء تحمل روادا إلى القمر.