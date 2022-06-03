ضبط رجل يحمل هوية شرطي مزيفة وذخيرة قرب الكونغرس
قدم الرجل للشرطة شارة مزورة عليها عبارة "إدارة الإنتربول"، كما أكد أنه كان محققاً جنائياً مع الوكالة الدولية
ألقت شرطة الكونغرس الأميركي، اليوم الجمعة، القبض على شخص يحمل هوية شرطي مزيفة وكميات كبيرة من الذخيرة.
وأعلنت شرطة الكونغرس أنها قبضت على الرجل خارج مبنى الكابيتول صباح اليوم بعد العثور معه على شارة شرطي مزيفة وبندقية BB ودرع للجسم وذخيرة أخرى.
وكان الرجل قد أوقف سيارته، قبل الساعة الخامسة صباحاً، على الجانب الغربي من مبنى الكابيتول، فاستوقفته دورية لشرطة الكونغرس.
وتم التعرف على الرجل على أنه جيروم فيليبي البالغ من العمر 53 عاماً من فلينت بولاية ميشيغان.
وقدم فيليبي للشرطة شارة مزورة عليها عبارة "إدارة الإنتربول"، كما أكد أنه كان محققا جنائيا مع الوكالة الدولية.
وأعطى فيليب الضباط الإذن بتفتيش سيارته حيث اكتشف الضباط البندقية والذخيرة.
ولا يزال المحققون يعملون لتحديد سبب وقوف فيليبي بالقرب من مبنى الكابيتول الأميركي.
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