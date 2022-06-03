كبير موظفي مايك بنس حذره من تهديد أمني خطير قبل يوم من اقتحام الكونغرس!

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مارك شورت رئيس موظفي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس حذر جهاز الخدمة السرية في الخامس من يناير من تهديد أمني قد يتعرض له مايك بنس.

وفي اليوم السابق لأعمال الشغب في الكابيتول، حذر شورت كبير موظفي الخدمة السرية، تيم جيبلز ، من أن الرئيس السابق ترمب قد ينقلب على بنس "وقد يكون هناك خطر أمني على السيد بنس بسبب ذلك "وفقا للصحيفة.

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وأكد مصدر مطلع لأكسيوس صحة التقرير. ولم يكن لدى شورت علم بتفاصيل التهديد الأمني وليس من الواضح ما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها جيبلز للرد على التحذير.

وكان التحذير هو المرة الوحيدة التي أشار فيها شورت إلى وجود مخاوف أمنية أثناء عمله ككبير مساعدي بنس.

ويسلط تحذير شورت الضوء على مخاوف كبار المسؤولين الحكوميين من أن جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تؤدي إلى أعمال عنف في 6 يناير.

وضغط ترمب على بنس مرارًا لرفض التصديق على نتيجة الانتخابات وإعلان فوز ترمب في الانتخابات بعد أن صادق الكونغرس على الأصوات. ورفض بنس القيام بذلك ومنذ ذلك الحين قال مرارًا إن ترمب كان مخطئًا عندما قال إنه يمتلك تلك السلطة لتغيير الانتخابات.

وقال بنس في وقت سابق من هذا العام إن ترمب أخطأ في الادعاء بأنه كان بإمكانه قلب نتائج الانتخابات أثناء التصديق على الانتخابات.

وتم الإبلاغ عن تحذير شورت لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك تايمز من قبل ماجي هابرمان حيث من المقرر نشر كتابها تحت عنوان "رجل الثقة: صناعة دونالد ترمب وتحطيم أميركا" في أكتوبر.