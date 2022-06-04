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إعلام أميركي: تأجيل جولة مقررة لبايدن بالشرق الأوسط إلى الشهر القادم

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الرئيس الأميركي جو بايدن
أميركا وبايدن

إعلام أميركي: تأجيل جولة مقررة لبايدن بالشرق الأوسط إلى الشهر القادم

الإعلام الإسرائيلي أكد أن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ ورئيس الوزراء بينيت خلال الزيارة

العربية.نت

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أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، بأن البيت الأبيض قرر تأجيل جولة كانت مقررة للرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط إلى شهر يوليو المقبل.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" Times of Israel أفادت، الجمعة، أن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل في 23 يونيو الجاري في إطار جولة في الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن بايدن سيلتقي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال الزيارة.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن بايدن كان من المقرر أن يصل إلى إسرائيل، قبيل ظهر يوم 23 يونيو. ورغم عدم صدور إعلان رسمي عن البيت الأبيض، إلا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أيال حولاتا، اتفق مع مسؤولين أميركيين على تفاصيل الزيارة، خلال زيارته إلى واشنطن.

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