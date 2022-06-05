واشنطن: على بوتين إنهاء حصار مواني أوكرانيا لتسهيل تصدير الحبوب

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم الأحد، على ضرورة أن ينهي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصار المفروض على مواني أوكرانيا من أجل "تسهيل" تجارة منتجاتها الغذائية.

وأضاف برايس عبر حسابه على تويتر أنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا.

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كما أشار إلى أن هذه "دعاية" روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن بوتين.

الطرق البديلة غير كافية

وكانت أوكرانيا قد حذرت من أن الطرق البديلة لتصدير الحبوب لن تكون كافية لتجنب حدوث أزمة غذاء عالمية، حيث تواصل روسيا حصارها لمواني البلاد على البحر الأسود.

فيما ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا لفك حصار المواني البحرية الأوكرانية واستئناف عمليات تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية الضرورية عبر البحر، لمكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

عواقب كارثية

كما حذر برنامج الأغذية العالمي من عواقب "كارثية" إذا ظلت المواني الأوكرانية مغلقة.

في المقابل دأبت موسكو على تحميل الغرب مسؤولية حصول أي أزمة غذائية حول العالم، أو حتى ارتفاع أسعار الحبوب. وقد كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوقت سابق اليوم أيضا تلك الاتهامات، معتبراً حل أزمة الغذاء العالمية التي أثارها النزاع الروسي الأوكراني، بأيدي الغرب وكييف