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بايدن: السعودية شريك مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي

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بايدن: السعودية شريك مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي

البيت الأبيض: الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها

دبي - العربية.نت

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أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتبر السعودية شريكا مهما على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيداً بالدور الحاسم للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تمديد الهدنة في اليمن.

كما قال إن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية للدفاع عن نفسها.

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وبين البيت الأبيض أن المملكة تعرضت إلى أكثر من 500 هجوم، وفق ما نقلته مراسلة "العربية" في واشنطن.

وكانت واشنطن أعلنت، الخميس الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كان لهما دور حيوي في تمديد الهدنة في اليمن.

كما رحب الرئيس الأميركي بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفي الصراع في اليمن. وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".

تمديد الهدنة

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أعلن يوم الخميس الماضي، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية.

كما أوضح أنه جرى تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.

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