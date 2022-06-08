اعتقال مسلح بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا الأميركية كافانو
القاضي كافانو تم ترشيحه من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
أكد متحدثة باسم المحكمة الأميركية العليا أن السلطات اعتقلت رجلاً مسلحاً، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا بريت كافانو.
وقالت المتحدثة باتريشيا مكابي إنه في حوالي الساعة 1:50 من صباح الأربعاء ألقي القبض على رجل بالقرب من منزل القاضي كافانو.
#BREAKING: Officials detain armed man outside Kavanaugh’s home https://t.co/GlkzDsxVTq pic.twitter.com/INo08Yealm— The Hill (@thehill) June 8, 2022
وكان الرجل مسلحاً ووجه تهديدات سابقة للقاضي كافانو، وتم نقل المعتقل إلى منطقة شرطة مقاطعة مونتغومري الثانية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أول من أبلغ عن القصة.
يشار إلى أن القاضي كافانو تم ترشيحه من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورافق تعيينه لغط كبير بسبب مزاعم عن تحرش جنسي قام به القاضي أثناء المرحلة الثانوية.
-
تقرير: طائرات الشبح الإسرائيلية تستطيع الوصول لإيران دون التزود بالوقودتطوير قنبلة تزن طن يمكن حملها بطائرات الشبح الإسرائيلية إلى منشآت تطوير الأنيميا العرب والعالم
-
1000 إصابة بجدري القرود عالميا.. وتحذير من توطنه خارج إفريقياتم تسجيل أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في إفريقيا علاوة على 66 حالة وفاة بجدري القرود في القارة صحة
-
المخابرات الألمانية: طهران على وشك الوصول لقنبلتها النوويةوكالات الاستخبارات الألمانية تمكنت من تحديد زيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء المتعلقة ببرنامج إيران النووي. إيران