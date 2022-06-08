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اعتقال مسلح بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا الأميركية كافانو

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كافانو
أميركا وبايدن

اعتقال مسلح بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا الأميركية كافانو

القاضي كافانو تم ترشيحه من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب

واشنطن - بندر الدوشي 

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أكد متحدثة باسم المحكمة الأميركية العليا أن السلطات اعتقلت رجلاً مسلحاً، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بالقرب من منزل قاضي المحكمة العليا بريت كافانو.

وقالت المتحدثة باتريشيا مكابي إنه في حوالي الساعة 1:50 من صباح الأربعاء ألقي القبض على رجل بالقرب من منزل القاضي كافانو.

وكان الرجل مسلحاً ووجه تهديدات سابقة للقاضي كافانو، وتم نقل المعتقل إلى منطقة شرطة مقاطعة مونتغومري الثانية.

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وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أول من أبلغ عن القصة.

يشار إلى أن القاضي كافانو تم ترشيحه من جانب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ورافق تعيينه لغط كبير بسبب مزاعم عن تحرش جنسي قام به القاضي أثناء المرحلة الثانوية.

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