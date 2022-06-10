إطلاق نار بمصنع في ماريلاند الأميركية.. ومقتل 3

أفادت شرطة ولاية ماريلاند الأميركية بأن مسلحا فتح النار في مصنع بشمال الولاية اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وفتح المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرج بولاية ماريلاند. ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل، بحسب "رويترز".

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كما أعلنت شرطة ماريلاند مقتل ثلاثة أشخاص. ولم يتضح على الفور ما إذا كان آخرون قد أصيبوا.

وقال لاري هوجان حاكم الولاية للصحفيين إن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم.

وصرح متحدث باسم شركة كولومبيا ماشين أن الشركة تتعاون مع السلطات في تحقيقها، لكنه رفض الإفصاح عن عدد العاملين الذي كانوا موجودين في الموقع وقت الحادث.

ضبط حيازة الأسلحة

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية. وقال إنه على الأقل، يتعيّن على النواب رفع السن القانونية لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما.

لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.

وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب "أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية".