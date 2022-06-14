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البيت الأبيض: نخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة وسنعلن عن موعدها قريبا

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الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن
جو بايدن

البيت الأبيض: نخطط لزيارة بايدن للسعودية ودول بالمنطقة وسنعلن عن موعدها قريبا

البيت الأبيض: زيارة الرئيس الأميركي ستركز على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول المنطقة

دبي _ العربية.نت

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كشف البيت الأبيض عن تحضيرات مستمرة لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية ودولٍ أخرى بالمنطقة. والتي قال إنه سيعلن عن موعدها لاحقا.

البيت الأبيض أكد أن زيارة الرئيس الأميركي ستركز على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية ودول المنطقة، مشيرا إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن زيارة بايدن للسعودية ستبحث الطاقة فقط، وإنما هناك من القضايا التي سيتم بحثها .

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