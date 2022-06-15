أسرى أميركيون في أوكرانيا.. وواشنطن: نتحرّى الأمر

بعدما تناقلت وسائل إعلام بريطانية الخبر، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن تقارير "غير مؤكدة" وصلتها تفيد بأسر مواطنين أميركيين في أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب الأمر، وتتواصل مع السلطات الأوكرانية بشأن التأكد من صحته.

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كما اعتذر عن تقديم مزيد من المعلومات، نظراً لاعتبارات الخصوصية، بحسب تعبيره.

"اخرجوا فوراً"

إلى ذلك، جدد المسؤول الأميركي دعوة الأميركيين لعدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب تطورت العملية العسكرية الروسية والاشتباكات المسلحة، ونظراً لخطورة الوضع على حياتهم.

كما ناشد الأميركيين المتواجودين في أوكرانيا للمغادرة فوراً.

متطوعون إلى جانب الأوكرانيين

يذكر أن البيان الأميركي جاء بعدما نقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية أخباراً تفيد بالقبض على جنديين أميركيين سابقين خلال القتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة اسمي المعتقلين، كاشفة أنهما عملا متطوعين مع وحدة عسكرية أوكرانية نظامية، وقد قبض عليهما خلال معركة شرسة خارج مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، الأسبوع الماضي.