ماسك يصطدم بترمب ويعلن عن دعمه لمرشح جمهوري آخر للرئاسة

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا Tesla إنه صوت للجمهوريين لأول مرة على الإطلاق حيث أدلى بصوته لمايرا فلوريس التي فازت مؤخراً في الانتخابات الخاصة لمنطقة الكونغرس الرابعة والثلاثين في تكساس، مما أدى إلى قلب مقعد في مجلس النواب كان للديموقراطيين باللون الأحمر.

وستكون فلوريس أول عضوة بالكونغرس مولودة في المكسيك تعمل في مجلس النواب. وتنبأ ماسك أيضًا بموجة حمراء ضخمة قادمة في عام 2022 واقترح أنه يميل نحو التصويت لحاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس لمنصب الرئيس، إذا قرر الترشح في عام 2024.

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وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، كتب ماسك: "لقد صوتت لمايرا فلوريس وهي أول مرة اصوت فيها للجمهوريين. وأضاف "موجة حمراء ضخمة في عام 2022".

DeSantis — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2022

وعندما سُئل عما إذا كان سيصوت لمرشح جمهوري لمنصب الرئيس في عام 2024 أجاب ماسك ببساطة: "سيتم تحديده لاحقًا". ثم سأله أحد مستخدمي "تويتر": ما الذي تميل إليه؟ وأجاب ماسك "حاكم فلوريدا ديسانتوس". وأضاف ماسك أنه سبق له أن دعم أندرو يانغ المرشح الديموقراطي لمنصب الرئيس، لكن ديسانتس لديه فرصة أفضل للفوز".

يُشار إلى أن ديسانتس لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح للبيت الأبيض في عام 2024. وعندما سئل حاكم فلوريدا، قال إنه يقترح أن يظل اسمه يظهر على قائمة المرشحين المحتملين للحزب الجمهوري بسبب سجله الحافل في فلوريدا.

وألمح ماسك إلى الكيفية التي قد يدعم بها المرشحين السياسيين مالياً في المستقبل. وكتب على حسابه "أفكر في إنشاء صندوق يدعم المرشحين ذوي الآراء الوسطية من جميع الأحزاب".

وتحدث ماسك أيضًا عن تدابير السيطرة على الأسلحة بعد حادث إطلاق النار القاتل في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس قائلا: "إن البنادق الهجومية يجب على الأقل، أن تتطلب تصريحًا خاصًا حيث يتم فحص المتلقي جيدًا للغاية".

ومؤخرا أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وخفض الوظائف في شركته تسلا.