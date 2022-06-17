أميركا: مقتل شخص وإصابة 2 بإطلاق نار في كنيسة بألاباما

"فيفا" يعلن المدن المستضيفة لمونديال 2026

تم اختيار لوس أنجليس وتورنتو ومكسيكو سيتي ضمن المدن المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أول نسخة من البطولة ...