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أميركا: مقتل شخص وإصابة 2 بإطلاق نار في كنيسة بألاباما

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الشرطة الأميركية - تكساس
الشرطة الأميركية

أميركا: مقتل شخص وإصابة 2 بإطلاق نار في كنيسة بألاباما

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قتل شخص وأصيب 2 بإطلاق نار في كنيسة، اليوم الجمعة، بألاباما.

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