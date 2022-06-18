روسيا و أوكرانيا
بايدن لـAP: من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا واصل بوتين التوغل بالقارة
"التضخم في أميركا ليس خطأ إدارتي بدليل أن كل الدول الصناعية تعيش التضخم"
قال الرئيس الأميركي جو بايدن "من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل في القارة".
وفي حديث لوكالة "أسوشييتد برس"، قال "كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي رغم التداعيات علينا".
مادة اعلانية
وتابع: "بعد دخول بوتين لأوكرانيا.. الصين تشجعت لمهاجمة تايوان وكوريا الشمالية أصبحت شرسة".
بايدن ردا على فرض عقوبات تسببت بأزمة غذائية، قال: "أفكر عسكريا وليس كسياسي يبحث عن انتخابات".
وتابع: "كرئيس لأميركا الأمر لا يتعلق ببقائي السياسي وكان علينا التصدي لهجوم بوتين".
ونفى بايدن أن تكون "خطة المساعدات الضخمة بسبب كورونا وراء التضخم في أميركا"، قائلا: "التضخم في أميركا ليس خطأ إدارتي بدليل أن كل الدول الصناعية تعيش التضخم".
اقرأ أيضاً
-
تحطم مقاتلة من طراز إف-14 في وسط إيران دون سقوط ضحاياالطيار ومساعده نجحا في القفز بمقعديهما من الطائرة بسلام وأصيبا بجروح بسيطة إيران
-
المبعوث الأممي: الهدنة في اليمن "هشة" لكنها تبقى صامدةوشدد المبعوث الأممي على حماية الهدنة داعيا جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات اليمن
-
كييف تقصف دونيتسك بالأسلحة الثقيلة والانفصاليون يتهمونها برفض وقف النار بسيفيرودونيتسقصف يؤدي إلى حصار 77 من عمال المناجم بمنطقة دونيتسك في أوكرانيا.. والجيش الروسي يزيل الألغام من الشاطئ في قرية بيسشاني في ماريوبول العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية