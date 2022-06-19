قبل سفره رفقة بايدن.. إصابة مستشار الأمن القومي بكورونا

أعلنت متحدثة أن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بكوفيد-19، قبل أسبوع من سفره المقرر برفقة الرئيس جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض. وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بكوفيد.
قائمة من التقاهم
من جهته، قال البيت الأبيض يوم السبت، إن سوليفان التقى في البيت الأبيض يوم الجمعة، وزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال.
وأضاف أنه التقى شخصيا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في لوكسمبورغ لمدة أربع ساعات ونصف الساعة يوم الاثنين.
هل سيسافر؟
فيما لم يتضح على الفور ما إذا كانت نتيجة الاختبارات الطبية ستؤثر على خطط سفر سوليفان.
وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي، أن بايدن سيسافر إلى جنوب ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع، وسيتوجه إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو حزيران.
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