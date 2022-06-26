بعد قرارها حول الإجهاض.. بايدن يرفض مقترح توسيع المحكمة العليا
المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض تنتقض الحكم الذي قضت به المحكمة العليا تجاه الإجهاض، ووصفته بأنه خارج إطار الدستور
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، السبت، إن الرئيس جو بايدن "لا يوافق" على توسيع المحكمة العليا بعد أن قضت قبل يوم واحد بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وتابعت: "لذا أعلم أنني قد سئلت هذا السؤال بالأمس، وقد تم طرحه علي من قبل وأعتقد أن الرئيس نفسه لا يؤيد توسيع المحكمة. هذا شيء لا يتفق معه الرئيس". وشددت جان بيير في طائرة الرئاسة أثناء توجهها إلى ميونيخ بألمانيا: "هذا ليس شيئًا يريد أن يفعله".
وانتقدت المتحدثة الرسمية الحكم الذي قضت به المحكمة العليا تجاه الإجهاض، ووصفته بأنه خارج إطار الدستور.
وفي أعقاب مسودة رأي للمحكمة العليا تم تسريبها الشهر الماضي، أشارت إلى أن المحكمة العليا ستلغي تدابير حماية الإجهاض على المستوى الفيدرالي، دعا بعض الديمقراطيين إلى إضافة مقاعد إضافية إلى المحكمة والتي تتمتع حاليًا بأغلبية محافظة 6-3.
وقد حث بعض الديمقراطيين على إجراء إصلاحات في المحكمة على الرغم من أن هذه الجهود من المحتمل أن تكون مصيرها الفشل، نظرًا لأن السيناتور الديموقراطي جو مانشين وكيرستن سينيما قالا مرارًا وتكرارًا إنهما يعارضان تغيير قواعد الكونغرس فيما يخص بملف المحكمة العليا والتي تتطلب معظم التشريعات تأمين 60 صوتًا لتمريرها في مجلس الشيوخ.
وقال بايدن في وقت سابق إنه يدرس فكرة استخدام إجراء تنفيذي لحماية حقوق الإجهاض، رغم أنه من غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها.
-
اجتماع مرتقب بين عقيلة صالح والمشري.. ووليامز تأمل في حلحلة الأزمةمفاوض شارك في مباحثات سابقة: "تقديرات تظهر تمتع سيف الإسلام القذافي بشعبية كبيرة حتى في مناطق كانت مؤيدة للثورة بسبب الاستياء العارم من سوء الأوضاع الأمنية والمعيشية.. إذا سمحنا له بالترشح سيبتلعنا جميعاً" المغرب العربي
-
حظر استيراد الذهب الروسي يقترب.. والعقوبات الغربية تشتدمصدر: وزارة الخزانة ستصدر قراراً بحظر استيراد الذهب الجديد للولايات المتحدة يوم الثلاثاء اقتصاد
-
4 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييفوسائل إعلام روسية تؤكد أن الرئيس الروسي توجه ليلاً إلى مبنى الكرملين لعقد اجتماع وصف بـ"الهام" العرب والعالم
-
شاب تركي يلقي بسيارته في البحر.. ومصادر تكشف التفاصيلالخبير المالي والاقتصادي التركي إرنتش يلدان للعربية.نت: الناس يتخلّصون من إحباطهم بأي طريقة ممكنة سوشيال ميديا