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فاجعة هجرة جديدة.. 46 جثة بشاحنة في تكساس

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سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تحيط بالشاحنة

فاجعة هجرة جديدة.. 46 جثة بشاحنة في تكساس

في فاجعة هجرة جديدة محتملة

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عثرت السلطات داخل شاحنة في ولاية تكساس الأميركية على جثث 46 شخصاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محليّة عدّة، في فاجعة هجرة جديدة محتملة، لاسيّما أنّ الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة.

وأوردت قنوات تلفزيونية عديدة في سان أنتونيو، المدينة الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك، والتي ضُبطت فيها الشاحنة، هذه الحصيلة نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الأمن وفرق الإسعاف.

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