ترمب لا يستبعد الترشح برفقة حاكم فلوريدا كنائب للرئيس

لا يستبعد الرئيس السابق ترمب أن يترشح برفقة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس كنائب في محاولة محتملة للفوز برئاسة الأبيض في 2024.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة نيوز ماكس يوم الخميس حول إمكانية الترشح مع حاكم فلوريدا القوي ديسانتس في عام 2024 ، أشار ترمب إلى أن لديه علاقة جيدة مع حاكم فلوريدا قبل أن ينسب الفضل له في نجاحه السياسي.

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وقال ترمب: "حسنًا، أنا أتفق معه". "كنت مسؤولاً جدًا عن نجاحه، لأنني أيدته وصعد مثل الصاروخ". وألمح ترمب منذ أكثر من عام ونصف إلى أنه قد يخوض حملة رئاسية أخرى بعد خسارة إعادة انتخابه أمام الرئيس بايدن في عام 2020.

لكن ديستانس ظهر أيضا كمنافس محتمل لترشيح الحزب الجمهوري مع تضخم ملفه الوطني بين الجمهوريين في الآونة الأخيرة.



ويصف ديسانتس التكهنات حول محاولة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بانها غير دقيقة، لكنه رفض أيضًا في مناسبات متعددة استبعاد الترشح حتى لو قرر ترمب في النهاية إطلاق حملة العودة.

وخلف الأبواب المغلقة، اشتكى ترمب من طموحات ديسانتس السياسية. ومع ذلك، أصر الرجلان على أنهما يتمتعان بعلاقة جيدة وشوهد الاثنان يتحدثان في حفل زفاف في أبريل في مقر إقامة ترمب في بالم بيتش ولاية فلوريدا.



ولكن مع تنامي نفوذ ديسانتس داخل الحزب الجمهوري، أعلن ترمب بقوة أكبر عن مسؤوليته في نجاح حاكم فلوريدا، وأيد ترشح ديسانتس عام 2018 لمنصب الحاكم، وبعد تأييد ترمب تضخم دعم ديسانتس واستمر في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري وفي النهاية قصر الحاكم في الولاية.

لكن هذا كان أيضًا قبل أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين أصبح ديسانتس نجمًا بارزًا بين الجمهوريين في حد ذاته، واكتسب زخمًا لنهجه في جائحة كرونا COVID-19 والمعارك المتكررة مع وسائل الإعلام والديمقراطيين.