جيري هول ترفع دعوى للطلاق من الملياردير روبرت مردوخ
أشارت في دعواها إلى وجود "خلافات لا يمكن التوفيق بينها" كأساس قانوني للطلاق
أقامت جيري هول، أمس الجمعة، دعوى رسمية للطلاق من زوجها الملياردير روبرت مردوخ بعد ست سنوات على زواجهما.
قدمت عارضة الأزياء والممثلة البالغة من العمر 65 عاما دعوى في المحكمة العليا في كاليفورنيا أشارت فيها إلى وجود "خلافات لا يمكن التوفيق بينها" كأساس قانوني للطلاق.
في الدعوى التي قدمتها، طلبت أيضا دعما زوجيا لم تحدده من قطب الإعلام مردوخ البالغ من العمر 91 عاما وتريد منه أن يدفع أتعاب محاميها.
وقالت في الدعوى إنها "لا تدرك طبيعة ومدى جميع أصول وديون (مردوخ) بالكامل، وستقوم بتعديل هذه الدعوى عندما يتم التأكد من المعلومات".
ولم يرد رونالد بروت محامي هول على الفور على طلب "رويترز" للتعليق.
تزوج مردوخ وهول في حفل متواضع أقيم في سبنسر هاوس بوسط لندن في مارس 2016. كان هذا الزواج الرابع لمردوخ وثاني زواج لهول.
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