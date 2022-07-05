بعد شيكاغو.. إطلاق نار في فيلادلفيا يصيب رجلي أمن

أفاد مسؤولون محليون ووسائل إعلام، الثلاثاء، بأن ضابطي شرطة في ولاية فيلادلفيا الأميركية تعرضا لإطلاق نار بعد حادث أمني بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواي بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقي وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال.

الحادث يأتي بعد أن فتح مسلح على سطح أحد المنازل في ضاحية هايلاند بارك بشيكاجو النار على عرض بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من يوليو، مما أدى إلى مقتل ستة وإصابة أكثر من 36.

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وقالت سلطات الطوارئ، إن حادثاً أمنياً وقع على طريق بنيامين فرانكلين باركواي.

فيما أضافت قناة "إن.بي.سي فيلادلفيا" إن اثنين من ضباط الشرطة تعرضا لإطلاق نار.

وفي تسجيل مصور عرضته وسائل إعلام محلية، يظهر أشخاص يركضون في طريق بنيامين فرانكلين باركواي.

وأمرت الشرطة الناس في المباني المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وقالت امرأة لشبكة "إن.بي.سي" "لم أسمع الطلقات، لكن رجال الشرطة كانوا يركضون".

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.